AEX zet aanval in op terugkeer boven 560

Rond kwart voor drie stond de hoofdgraadmeter op 559,44 punten, een winst van 0,9%. De Midkap-index gaat naar 812,85 punten, een winst van 0,7%. Elders in Europa zijn de uitslagen ook positief.

Elders in Europa krijgt de Duitse DAX er 1,2% bij, de Franse CAC-40 (+1%) en de FTSE100 (+0,7%) houden de wind eveneens in de rug.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat de toezegging van China om geen nieuwe importheffingen op Amerikaanse producten in te gaan voeren, de kou uit de lucht heeft gehaald in het handelsconflict met Amerika. Beide economische grootmachten gaan volgende maand in Washington weer aan de onderhandelingstafel zitten om te komen tot een een handelsdeal. Wel wijst Schutte er op dat een twitter-bericht van de Amerikaanse president Trump het sentiment snel kan doen opslaan.

Volgende maand wordt vooral uitgekeken naar de acties van de centrale bankiers, stelt Schutte. „ Er is zoals verwacht verdeeldheid binnen de Europese centrale bank (ECB) over een mogelijke hervatting van het opkoopprogramma. Met de komst van Christine Lagarde als de nieuwe ECB-president later dit jaar zal de nadruk waarschijnlijk nog meer komen op de stimulering vanuit overheden. Er is ook een unieke situatie ontstaan met het bijna gratis ophalen van geld door de uitgifte van staatsobligaties. Voor de Federal Reserve zal het komende banenrapport van belang zijn bij het bepalen of een nieuwe renteverlaging wordt doorgevoerd.”

De AEX-aandelen stijgen over een breed front. Zwaargewicht Unilever krijgt er 1,4% bij, ASML wint 1,6%, ING gaat er 2,2% op vooruit. De enige hoofdrolspeler die tegenvalt, is Shell met een verlies van 0,1%.

IMCD doet een aankoop in Azië, tot tevredenheid van beleggers, die het aandeel 3% hoger zetten. Verder boekte ABN Amro een winst van 1,8% na een mooi rapport van JPMorgan. Aegon krijgt er 2%. Maaltijdbezorger Takeaway gaat bij JPMorgan van de kooplijst af, maar wint alsnog 1,4%.

Unibail-Rodamco-Westfield daarentegen zakte 2,8% weg.

Schiphol

In de Midkap-index wordt Eurocommercial Properties beloond voor de mooie halfjaarcijfers. De koers van het vastgoedbedrijf sprintte 2,9% vooruit. Besi lift met ASML mee en koerste 2% hoger. Na de halfjaarcijfers van Schiphol en de onzekerheid over nieuwe acties raakte Air France KLM 0,4% kwijt.

Bij de lokale fondsen springt Beter Bed in het oog. Beleggers zijn opnieuw geschrokken van de halfjaarcijfers, en zetten het aandeel 5,4% lager.