Mooie winsten op laatste handelsdag augustus

De AEX-index staat 0,6% hoger op 557,9 punten, de Midkap-index gaat naar 812,8 punten, een winst van 0,7%. Elders in Europa zijn de uitslagen ook positief. De Duitse DAX krijgt er 0,5% bij, de Franse CAC-40 (+0,4%) en de FTSE100 (+0,2%) staan duidelijk in het groen. De beurzen in Azië sloten hun augustusmaand ook al positief af, met 1,2% winst voor de Nikkei in Tokio. Ook Wall Street wist donderdagavond in het groen te sluiten.

De beurzen zijn nog altijd opgelucht over het nieuws dat China heeft aangekondigd terughoudend te zullen zijn in de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De Amerikaanse importtarieven zullen niet direct vergeld worden, heeft Peking laten weten. Tegelijkertijd blijft de markt gevoelig voor bijvoorbeeld nieuwe aankondigingen van de Amerikaanse president Trump.

De mooie openingswinst voor de AEX komt grotendeels op het conto van zwaargewichten ASML en ING. De chipmachinefabrikant stijgt 1,1%, de bank krijgt er 1,2% bij. Unilever wint 0,9%. Shell verpest de sfeer nog een beetje door onveranderd te staan.

IMCD doet een aankoop in Azië, tot tevredenheid van beleggers, die het aandeel 1,5% hoger zetten. Verder is het ook een mooie ochtend voor ABN Amro, dat 1,2% bijboekt na een mooi rapport van JPMorgan. Aegon wint 1,3%, maaltijdbezorger Takeaway gaat bij diezelfe bank van de kooplijst af en staat op nul. Adyen en Ahold Delhaize verliezen elk 0,2%.

Schiphol

In de Midkap-index wordt Eurocommercial Properties beloond voor mooie halfjaarcijfers. De koers van het vastgoedbedrijf gaat 4,6% omhoog. Besi lift met ASML mee en koers 1,2% hoger. Na de halfjaarcijfers van Schiphol wint Air France KLM 0,3%.

Bij de lokale fondsen springt Beter Bed in het oog. Beleggers zijn opnieuw geschrokken van de halfjaarcijfers, en zetten het aandeel 4% lager.