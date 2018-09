Grote overname in vakantiehuizen

Dat bevestigt topman Björn Berg-Andersen tegenover De Telegraaf. Eerder dit jaar werd Topic Travel ingelijfd.

Belvilla valt onder de @Leisure Groep, samen met o.a. Eurorelais en Casamundo. „Goed voor zo’n 400.000 vakantiehuizen in Europa, Amerika en op de Antillen”, zei Berg-Andersen.

Begin dit jaar verwierf de Duitse mediareus Axel Springer volgens hem 51% belang in de Nederlandse @Leisure Groep. „We willen met dat kapitaal snel doorgroeien in Europa om in de top-3 te komen. De waarde van onze online boekingen nadert 300 miljoen euro”, aldus Berg-Andersen.

Jaarlijks verblijven volgens hem 1,3 miljoen Europese consumenten in een vakantiehuis van @Leisure. „We willen vooral in Duitsland uitbreiden. Een groeimarkt, waar we op jacht zijn naar overnames. We gaan de strijd aan met Airbnb en Booking.com.”

Dat is volgens Berg-Andersen alleen mogelijk als er voldoende wordt geïnvesteerd in mobiele technologie om zoekende toeristen snel bij het juiste vakantiehuis te brengen. „Er zijn zoveel verschillen in woningen. Het is vaak lastig om in de internetjungle de weg te vinden. Hoe groter we zijn, hoe beter we dat op onze websites op maat kunnen faciliteren.”

Aan Zee (2002) en VillaXL (2005) waren van de Nederlandse reisondernemer Dick Hakkenbroek, die in 1987 ook betrokken was bij de oprichting van Belvilla. Hij bevestigt de verkoop aan @Leisure. „Vanuit Bergen gaat ons team door.”