Apple zwicht voor kritiek op fotoscan kinderporno

De technologiereus vergeleek in de eerste versie van de software straks alle foto’s op iPhones in de hele VS, met een groot databestand van de Amerikaanse kinderbeschermingsorganisatie National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Tot nu toe zou zijn software automatisch scannen om te zien of het foto’s van seksueel misbruik van kinderen op de iPhone kan vinden, voordat ze naar de online opslagsysteem iCloud worden gestuurd. Google, Microsoft en Dropbox voeren soortgelijke controles al in hun cloud-opslag uit.

Na een menselijke controle van de beelden en de iPhones, volgt bij een match een blokkade van het account.

Aanpassing

Critici vinden dat Apple dat als particulier bedrijf niet mag doen, zoiets zou voorbehouden zijn aan overheden. Bovendien wilde Apple niet openbaren hoe het zoekt en hoe accuraat zijn software is in de zoektocht naar deze foto’s.

De aanpassing is volgens een verklaring nu dat Apple een match van de foto’s uit de fotobibliotheek doorstuurt naar NCMEC.

Die zou dan stappen moeten ondernemen tegen de iPhone-bezitter. Zaterdag volgde opnieuw kritiek: de privacy-experts vinden het maar een beperkte verbetering van Apple.

Intern barstte onvrede los van medewerkers op een intern kanaal van netwerk Slack. Een deel van het personeel uit Californië steunde de eerste aanpak. Anderen vroegen om een verbetering omdat Apple zich altijd heeft laten voorstaan op bescherming van de privacy van zijn klanten.

Apple had daarnaast geweigerd te zeggen hoeveel overeenkomende afbeeldingen op een iPhone nodig zijn voordat het besturingssysteem de Apple-medewerker vraagt om een menselijke beoordeling te maken, en mogelijk de rapportage aan de CMEC.

Apple stelt dat het begint met dertig foto’s als minimum. Na verloop van tijd kan het aantal lager worden, naarmate het systeem verbetert.