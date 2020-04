‘Boeing mikt op vrijwillig vertrek van werknemers’

De topman van het bedrijf, Dave Calhoun, zal naar verwachting vandaag een memo met deze inhoud naar het personeel gaan sturen.

Boeing gaat al lange tijd gebukt onder de problemen met de Boeing 737 Max, het type dat vorig jaar bij alle luchtvaartmaatschappijen gedwongen aan de grond werd gezet.

Door de impact van de coronacrisis op de luchtvaart zal Boeing waarschijnlijk steun gaan krijgen van de Amerikaanse overheid om te overleven.

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen: hoe diep zijn de zakken van minister Hoekstra als de economie nog maanden platligt? En waar halen we die miljarden aan noodsteun vandaan? Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.