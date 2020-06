Planbureau waarschuwt: mkb heeft meer geld nodig

Het CPB heeft stresstesten gedaan op de financiële buffers van het Nederlandse mkb. Daaruit blijkt dat 25% van hen ondanks de steun van de overheid straks extra geld nodig heeft, als de omzetschok langer duurt dan zes maanden. Het planbureau heeft berekend dat mkb-bedrijven straks nog eens €7 miljard nodig hebben. Zonder de steunpakketten van de overheid was dit bedrag €30 miljard geweest.

Maar de overheidssteun is eindig, waarschuwt het CPB. Want de kans bestaat dat de overheid met dure steunpakketten bedrijven overeind houdt die eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn.

Dat betekent dat bedrijven weer op eigen kracht verder moeten, of bij banken moeten aankloppen. Wel zullen banken ook kritisch zijn, en zich afvragen of ondernemingen op de langere termijn levensvatbaar zijn. Want anders krijgen banken straks veel meer probleemleningen op hun balans.

De verschillen tussen sectoren zijn groot. Voor de horeca, de landbouw en vervoersbedrijven is de nood het hoogste. Supermarkten en bouwmarkten boekten in maart juist hogere omzetten dan tijdens de kersperiode. Ook internet- en telecombedrijven hadden volgens het CBS een goed eerste kwartaal.

Het Nederlandse mkb begon wel beter aan de coronacrisis dan aan kredietcrisis van 2008. Volgens het CPB was de solvabiliteit van bedrijven in 2018 beter dan in 2008 en 2012, toen de eurocrisis begon.

De coronacrisis neemt ook een grote hap uit de reserves van huishoudens. Wie een vaste baan of uitkering heeft, merkt maar beperkt de gevolgen. Maar flexwerkers en ondernemers zijn kwetsbaar. Eind vorig jaar zei 20% van de zelfstandig ondernemers dat zij het minder dan drie maanden volhouden als hun inkomen wegvalt. Een kwart van de ondernemers heeft een buffer van minder dan €3000 om de crisis door te komen.