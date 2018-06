Detailhandel boekt minder omzet

Winkels in non-foodartikelen leden 4,6 procent omzetverlies op jaarbasis, vooral doordat er minder artikelen over de toonbank gingen. In juli steeg de omzet juist nog met ruim 4 procent. Woninginrichters zagen hun omzet voor het eerst sinds juni vorig jaar teruglopen en ook bij verkopers van bovenkleding en consumentenelektronica daalden de inkomsten. Drogisterijen wisten de omzetgroei in de voorgaande maanden wel vast te houden.

Winkels in voedings- en genotsmiddelen boekten daarentegen 1,2 procent meer omzet dan in augustus 2014. Zowel de prijzen van de dagelijkse boodschappen als het volume groeiden met 0,6 procent. Bij de supermarkten nam de omzet met 1 procent toe, terwijl die bij speciaalzaken met 0,1 procent slonk.

Webwinkels

Bij webwinkels en postorderbedrijven steeg de omzet, maar wel in een lager tempo dan in voorgaande maanden. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, groeide met 19,5 procent. Webwinkels zetten 11 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Augustus telde dit jaar een vrijdag minder en een maandag meer dan een jaar eerder. Deze verschuiving had volgens het CBS een negatief effect op de omzetontwikkeling. Gecorrigeerd voor deze andere samenstelling was de omzet ongeveer stabiel.