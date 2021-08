Texaanse miljardair speelt mee in gokdeal van $1,6 miljard

Fertitta, die een belang van 44% heeft in Golden Nugget, zal na de samensmelting toetreden tot het bestuur van het nieuw te vormen bedrijf onder de naam New DraftKings. In de gokwereld is een consolidatieslag gaande nadat vorig jaar de inkomsten in deze branche nog zwaar onder druk kwamen te staan als gevolg van de coronacrisis.

De gokdeal wordt geheel geregeld met aandelen van beide gokbedrijven. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 zijn afgerond.

Sportweddenschappen

DraftKings benadrukte in een verklaring blij te zijn met de toetreding van Fertitta. Het Amerikaanse gokbedrijf is organisator van dagelijkse fantasiesportwedstrijden en exploitant van sportweddenschappen.

Naast zijn activiteiten in gokzaken heeft Fertitta ook de ogen gericht op de sportwereld en basketbal in het bijzonder. Zo is hij eigenaar van The Houston Rockets. Zijn vermogen wordt door zakenblad Forbes geschat op $4,7 miljard.