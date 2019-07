Rechter wil ook miljardenboete Bayer verlagen

Een jury kende de miljardenboete eerder dit jaar toe aan een bejaard koppel, dat stelt kanker te hebben gekregen door blootstelling aan onkruidverdelger Roundup. Maar volgens de rechter is het deel dat als boete geldt te hoog in vergelijking met de schadevergoeding. Bayer zou het koppel daardoor in plaats van 2 miljard dollar 'maar' 250 miljoen dollar moeten betalen. Beide partijen hebben nu de mogelijkheid op deze uitspraak te reageren.

Eerder deze week verlaagde een andere rechter om dezelfde reden al een vergoeding voor een kankerpatiënt. Dat bedrag werd van 80 miljoen dollar verlaagd naar 25 miljoen dollar.

Roundup kwam vorig jaar via de overname van Monsanto in handen van Bayer. Daarmee haalde het Duitse concern zich ook duizenden rechtszaken wegens het middel op de hals. Bayer houdt vol dat Roundup veilig is, maar stelde wel een bemiddelaar aan voor alle claims