Goedkoopste iPhone krijgt 5G, maar gewone consument merkt er weinig van

Financieel

Apple gaat Amerikaans winkelpersoneel meer betalen

Techbedrijf Apple gaat winkelpersoneel in de Verenigde Staten meer betalen. Tijdens informatiebijeenkomsten in winkels en individuele gesprekken met werknemers werd afgelopen week bekend dat het personeel meer salaris krijgt, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Apple kampt net als an...