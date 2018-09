Overnamegolf in biotech houdt aan

Dat maakt de slaagkans op het ontwikkelen van nieuwe, succesvolle medicijnen voor allerlei ziekten en aandoeningen een stuk groter. Verder is immunotherapie, medicijnen waardoor het eigen immuunsysteem bijvoorbeeld kankercellen kan opruimen, een zeer veelbelovende ontwikkeling.

Dat leidt tot een enorme overnamegolf. Waarbij farmabedrijven, die hun R&D-budgetten vaak vermin-derd hebben de afgelopen jaren, als ware scouts de velden afspeuren naar de ‘beste talenten’. De mean and lean biotechbedrijven, die zich vaak richten op een beperkt aantal ziekten en medicijnen waarin ze gespecialiseerd zijn, worden dus steeds vaker en voor forse bedragen gekocht door de grote farmabe-drijven.

Ook in Nederland

Ook Nederlandse biotechbedrijven staan inmiddels nadrukkelijk in de belangstelling van Big Farma. Zo werd onlangs het Nederlandse Dezima, dat drie jaar geleden door biotechwetenschapper John Kaste-lein werd opgericht, voor honderden miljoenen euro’s gekocht – het overnamebedrag kan oplopen tot € 1,3 miljard – door een Amerikaans bedrijf.

Dezima richt zich op cholesterol verlagende medicijnen. Maar het beperkt zich zeker niet tot Dezima. Alleen al dit jaar heeft een hele reeks Nederlandse biotechbedrijven mooie deals gesloten, in alle soorten en maten. Sommige bedrijven werden in hun geheel over-genomen door buitenlandse farmaconcerns, zoals nu Dezima en eind vorig jaar Prosensa.

Andere bedrijven kozen voor lucratieve samenwerkingsverbanden. Zo financieren rijke farmaconcerns momenteel een groot deel van het onderzoek van Galapagos, UniQure en het Nederlands-Deense Genmab. Daarmee verzekeren die farmabedrijven zich van een gestage bron aan gepatenteerde medicijnen. Want juist door patenten, die jarenlang lopen, komen de gestage en forse geldstromen binnen bij farmabe-drijven.

Premie bij overnames

Vaak betalen farmabedrijven bij beursgenoteerde biotechbedrijven forse premies op de actuele beurs-koers bij overnames. Om wat overnames in de VS dit jaar erbij te nemen: AbbVie betaalde een premie van 44% bovenop de beurskoers van biotechonderneming Pharmacyclics. Merck&Co nam met een premie van 39% Cubist Pharmaceuticals over, het Britse Shire betaalde 27% bovenop de beurskoers van NPS Pharmaceuticals. En de overnamegolf bij biotech is nog lang niet ten einde, zei ook John Kastelein mij onlangs.

Hij vertelde me dat nu circa 70% van de nieuwe medicijnen wordt ontwikkeld door biotech-bedrijven en het restant door Big Farma zelf. De grote farmabedrijven hebben volgens hem doelbewust ervoor gekozen hun eigen R&D-budgetten te verminderen. Omdat ze wel inzien dat mean-and-lean biotech ondernemingen zich veel beter kunnen concentreren op de ontwikkeling van de nieuwe medi-cijnen binnen het veld waarin ze gespecialiseerd zijn.

Verdubbeling markt

De groei binnen de biotechsector in de afgelopen jaren vertaalde zich ook in stijgende koersen voor de biotechaandelen. Ik heb het even nagekeken: de Nasdaq Biotechnology Index steeg van eind december 2011 tot en met eind december 2014 234% (omgerekend naar euro’s). Dit jaar staat die index op +8%. In

het huidige volatiele beursklimaat zo gek nog niet. Duidelijk wordt dat biotechbedrijven zich stormach-tig zullen blijven ontwikkelen de komende jaren en waarschijnlijk de komende decennia. Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Grand View Research zou de biotechmarkt in 2020 al een waarde van $608 miljard moeten hebben, meer dan een verdubbeling vanaf de huidige omvang. Ook andere gere-nommeerde onderzoeksbureaus en kenners verwachten enorme groeicijfers voor biotech de komende jaren.

Succesratio

Alle voortekenen wijzen er dus op dat de biotechsector krachtig zal blijven groeien en zeker de aandacht van beleggers zal blijven krijgen. Waarbij ik beleggers die een graantje willen meepikken van de verwachte groei de komende jaren er echt uitdrukkelijk op wijs dat juist bij biotech spreiding van ‘levensbelang’ is.

Onderzoekers bij biotechbedrijven zetten met veel kennis van zaken en met een hoop durf in op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. En de succesratio bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen wordt steeds hoger. Maar uiteraard kan niet ieder potentieel nieuw medicijn een succes worden.

