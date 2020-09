Steeds meer korte programmeeropleidingen

Amsterdam - Mensen die door de coronacrisis hun baan kwijtraken, krijgen het advies om zich om te scholen. Vooral de vraag naar ict-personeel blijft groot. Maar niet iedereen kan of wil voor jaren de schoolbanken in. Een groot aantal opleidingen stomen mensen daarom binnen enkele maanden klaar tot programmeur. Hoe aantrekkelijk is het voor werkgevers om deze cursisten aan te nemen?