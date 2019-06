Europese beurzen doen stap terug

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 555,82 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 770,97 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,6 procent in.

TKH was de grote winnaar in de MidKap met een winst van 7,6 procent. Het technologiebedrijf, dat een beleggersdag houdt, heeft volgens analisten van KBC Securities ambitieuze nieuwe doelstellingen uitgesproken voor de middellange termijn. Ook breidt TKH het desinvesteringsprogramma flink uit. Oliedienstverlener SBM Offshore stond onderaan met een min van 2,6 procent.

Duitse uitgever

Maaltijdbestelsite Takeaway, die op 24 juni naar de AEX promoveert, klom 2,9 procent en bereikte de hoogste koers ooit. Roestvrijstaalproducent Aperam profiteerde van een adviesverhoging door Goldman Sachs en won 1,2 procent. Grootste daler in de AEX was vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (min 1,3 procent). Verfconcern AkzoNobel voerde de stijgers aan met een winst van 1,6 procent.

Axel Springer won bijna 12 procent in Frankfurt. De Duitse uitgever van onder meer de kranten Bild en Die Welt wordt van de beurs gehaald door de Amerikaanse investeerder KKR, samen met de oprichtersfamilie van Axel Springer en topman Mathias Döpfner. Dassault Systèmes daalde 1 procent in Parijs. Het Franse softwarebedrijf neemt het Amerikaanse Medidata over voor 5,8 miljard dollar.

Kledingconcern

In Madrid won het Spaanse kledingconcern Inditex 0,9 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers. In Brussel zakte supermarktbedrijf Colruyt 4,8 procent door een verkoopadvies van Goldman Sachs.

De euro was 1,1326 dollar waard, tegen 1,1316 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent goedkoper op 51,75 dollar. Brentolie zakte 2,7 procent in prijs tot 60,61 dollar per vat.