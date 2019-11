'Avantium regelt zelf geld voor fabriek'

Avantium heeft volgens Van Aken eerder dit jaar gezegd dat het bedrijf zich helemaal zal richten op de financiering van de 'flagship-fabriek'. "We verwachten niet dat we daarvoor naar de kapitaalmarkt teruggaan", aldus de topman in de zakenkrant. "Als die fabriek er is en mensen hebben gezien dat we de financiering op een andere manier hebben veiliggesteld, dan gaan we praten over verdere investeringen in Avantium."

Avantium wil de nieuwe fabriek, waarmee een investering van 150 miljoen euro is gemoeid, in 2024 in gebruik nemen, maar dit kan ook later worden. In de fabriek moet op grotere schaal bioplastic worden geproduceerd. Waar de fabriek kom te staan is nog niet duidelijk. Een en ander hangt volgens Van Aken ook af van de "financiële impulsen" die Avantium kan krijgen van lokale overheden.

Het aandeel Avantium noteerde omstreeks 12.30 uur een plus van 3,7 procent op 2,67 euro.