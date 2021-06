Column: wanneer stopt ECB met overheden helpen?

Klaas Knot vindt nu dat de regeringen ook tijdens de eurocrisis meer hadden moeten uitgeven Ⓒ ANP/HH

Waar eindigt dit, Klaas Knot? De Europese landen hebben tijdens de coronacrisis de financiële sluizen opengegooid. De Europese Centrale Bank (ECB) zag in deze crisis opnieuw een aanleiding om nóg meer geld in de economie te pompen. En Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), is er zeer tevreden over.