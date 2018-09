Grote aandeleninkoop Johnson & Johnson

De sterke balans en kasstroom stellen Johnson & Johnson in staat de aandeelhouders te spekken en tegelijkertijd te blijven investeren, zei topman Alex Gorsy. De aandeleninkoop wordt gefinancierd met de uitgifte van schuldpapier en is niet gebonden aan een vastomlijnde periode.

Johnson & Johnson zag de omzet in het derde kwartaal met meer dan 7 procent teruglopen tot 17,1 miljard dollar (15 miljard euro). Dat was mede het gevolg van nadelige wisselkoerseffecten. De nettowinst daalde eveneens, met ruim 9 procent naar 4,2 miljard dollar.

Aangepast voor eenmalige posten overtrof de winst per aandeel wel de gemiddelde verwachting van analisten. Ook verhoogde het bedrijf licht de onderkant van de bandbreedte waarin de winst per aandeel over heel 2015 naar verwachting uitkomt (6,15 tot 6,20 dollar per aandeel in plaats van 6,10 tot 6,20 dollar).