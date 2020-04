Amsterdam - De prijs van ruwe olie is donderdagavond weggezakt, na even 12% te zijn gestegen tijdens overleg van oliekartel OPEC met partners. Saoedi-Arabië en Rusland komen volgens betrokkenen tot een principe-deal om het aanbod te beperken. Maar de markt vindt de ingreep van vermeend 10 miljoen vaten per dag onvoldoende, bij een groot overschot aan olie.