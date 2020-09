AEX nadert 550 punten, AF KLM stijgt op

De AEX-index noteerde, na de 0,9% winst dinsdag, rond elf uur alweer 1,7% hoger bij 549,7 punten. De AMX koerste 0,8% in de plus bij 804,5punten.

Het CBS meldde ’s ochtends in zijn conjunctuurbeeld dat de Nederlandse economie er in september minder negatief voor staat dan een maand eerder.

Marktonderzoeker IHS Markit rapporteerde dat economische activiteit in de eurozone in september is afgezwakt in vergelijking met augustus. Het indexcijfer voor de regio bleef nipt boven 50 punten, wat economische groei symboliseert. Maar de eurozone kan dit kwartaal terugvallen in recessie, waarschuwde hoofdeconoom Chris Williamson.

Optimisme klonk evenwel in heel Europa: de Britse FTSE 100-index won 1,7%, de Duitse DAX pluste met 1,5% en de Franse CAC 40 won 1,6%.

Het coronavirus sterkte wel weer aan en dat baarde beleggers zorgen. Wereldwijd zijn volgens het Johns Hopkins Institute 31,4 miljoen mensen besmet, het aantal doden is boven de 968.000 gekomen. Het Verenigd Koninkrijk kondigde net als veel andere Europese landen nieuwe restricties aan die ook het bedrijfsleven raken.

Wall Street opent verdeeld

In New York sloot de Dow Jones-index dinsdag 0,5% hoger. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,7%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 1,1%. De Amerikaanse Federal Reserve meldde meer mogelijkheden te hebben om de economie te steunen.

De eerste futures voor opening om half vier noteren wisselend: de Nasdaq staat op verlies, maar de Dow en S&P openen met kleine winsten. Vanmiddag noteert softwarebedrijf Palentir aan de beurs.

In Azië eindigden de Japanse Nikkei met klein verlies. De Hangseng sloot 0,2% hoger, net als Shanghai.

ABN Amro MeesPierson-strateeg Ralph Wessels waarschuwde vanochtend dat „de situatie op de arbeidsmarkt sterker verslechtert dan de cijfers in de VS en Europa doen vermoeden. En die verslechtering zet naar verwachting door.”

Met de Amerikaanse verkiezingen voor de deur, de toename van het aantal coronabesmettingen en de onzekerheid omtrent een vaccin is voor Wessels „alle reden om onze behoudende beleggingsstrategie te handhaven.” ABN Amro MeesPierson nam winst op de IT-aandelen in zijn portefeuille. Wessels noemt de aandelen momenteel overgewaardeerd.

De euro noteerde 0,1% lager bij $1,16911, een dieptepunt in twee maanden. Goed voor de Nederlandse export, maar beleggers anticiperen vooral op een tweede coronagolf in Europa en nieuwe stimulering van de Europese Centrale Bank, aldus ING’s marktvolger Simon Wiersma.

Brentolie werd 0,3% goedkoper op $41,60 per vat. Vattenfall ziet sinds vrijdag een forse daling van energieprijzen op de termijnmarkt. ,,Nieuwe zorgen over het verloop van de coronacrisis en de economische impact komen op”, zo verklaart marktanalist Tobias Frankema de afname.

Bitcoin zakte net onder €9000, goud verloor 1,1% en kwam tot onder $1900. Van zilver ging nog eens 4,4% af. Vooral de sterkere dollar en hoop op naderende steun van de Federal Reserve drukken edelmetaalprijzen, stelt Ole Hansen, grondstoffenstrateeg bij Saxobanks.

RELX en Akzo leiden AEX

Dataverwerker RELX steeg bovenaan de AEX met 3,2% winst. Paul Walker is genoemd als opvolger van chairman Sir Anthony Habgood, die er tien jaar de scepter zwaaide.

Chemie- en verfbedrijf AkzoNobel won 3% na de koersdoelverhoging van zakenbank Morgan Stanley, van €105 naar €112. Het concern biedt een duidelijkere route naar herstel dan het merendeel van zijn branchegenoten, omdat het structureel extra kan besparen, meent de analist die Akzo als ’top pick’ heeft staan bij een overwogen-advies.

Staalmaker ArcelorMittal pakte nog eens 3,1% koerswinst. Biotechbedrijf Galapagos herstelde met 1,7% iets van de tik van dinsdag. Zwaargewichten Shell (+1,7%) en Unilever (+1,4%) stutten de opmars.

Aandeel ING (+2,8%) werd veruit het meest verhandeld. De bank heeft in 2014 een geblokkeerde dollartransactie weten te omzeilen door een verwijzing naar een Russische bank achterwege te laten, aldus het FD op basis van uitgelekte documenten. ING spreekt van een ’administratieve fout’, die hersteld is. Zakenbank Kepler Chevreux noemde dat verweer overtuigend, het verwachtte koersherstel en behield het koopadvies op ING bij een koersdoel van €10,60.

Andere financiële instellingen als Aegon (+1,9%), ABN Amro (+2,2%), ASR (+1,6%) en NN Group (+1,4%) lagen er positief bij.

Onderin de AEX stond alleen Internatio-Müller Chemical Distribution (IMCD) op 1,6% koersverlies.

Air France KLM leeft op

Bij de middelgrote fondsen steeg Air France KLM op met 5,3% koerswinst, na het nieuws dat de luchtvaartmaatschappij meer vluchten zal uitstellen en wellicht donderdag een extra kapitaalinjectie wordt toegezegd.

Fitnessketen Basic-Fit bewoog 3,4% opwaarts net als Pharming.

Liquiditeitsverschaffer Flow Traders stond hier onderaan de ladder op 1,4% verlies.

Het aandeel Avantium steeg 3,1%. Het bedrijf sloot een deal met houtmodificatiebedrijf Kebony, waarbij laatstgenoemde bepaalde technologieën van het speciaalchemiebedrijf mag gebruiken.

