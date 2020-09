Lunch op Damrak smaakt goed bij beleggers

De AEX-index noteerde rond kwart over twaalf 1,7% hoger bij 550,2 punten. De AMX koerste 0,8% in de plus bij 804,5punten.

Bekijk ook: Deze belegging beschermt je tegen verlies op de beurs

Optimisme klonk evenwel in heel Europa: de Britse FTSE 100-index won 1,7%, de Duitse DAX pluste met 1,5% en de Franse CAC 40 won 1,6%.

Volgens Corné van Zeijl, analist bij Actiam, droeg de verbeterde gang van zaken op Wall Street de voorgaande avond, vooral bij de grote techfondsen, zoals Apple en Microsoft, bij aan de flink opgeklaarde stemming op het Damrak. Daarnaast wijst hij op de meevallende resultaten van de Amerikaanse sportreus Nike als een teken dat consumenten de hand van de knip blijven houden voor producten in een duurder segment. Het verder aantrekkende vertrouwen bij ondernemers in de Europese industrie gaf ook een steun in de rug, al baart de verzwakking bij de dienstensector in de eurzone wel zorgen, stelt Van Zeijl. „Het is vanmiddag verder afwachten op cijfers over de Amerikaanse bedrijvigheid in de industrie en bij de dienstensector. Gelet op regionale cijfers zal het herstel daar naar verwachting sneller doorzet dan in Europa.”

Coronadeal in vizier

Van Zeijl benadrukt dat deze week vooral in het teken staat van nieuwe onderhandelingen voor het verlengen van de coronasteun in de VS. „De kans is toegenomen dat er toch nog een deal gaat komen doordat de Republikeinen water bij de wijn hebben gedaan en de Democraten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen niet te boek willen staan als de partij die een akkoord hebben dwarsgeboomd.”

Met het einde van de handelsmaand in aantocht staan in het nieuwe kwartaal de Amerikaanse verkiezingen nog meer op de voorgrond, meent Van Zeijl. Met de komende drie debatten tussen Biden en Trump gaat de verkiezingsstrijd steeds meer impact krijgen op de aandelenmarkten. In de optiehandel is zelfs al ingeprijsd dat de uitslag nog een juridische strijd kan gaan worden.”

Bekijk ook: Geheimzinnig Palantir gaat naar Wall Street

In de AEX had dataverwerker RELX de koppositie stevig in handen met 3,9% winst. Paul Walker is genoemd als opvolger van chairman Sir Anthony Habgood, die er tien jaar de scepter zwaaide.

Chemie- en verfbedrijf AkzoNobel won 2,9% na de koersdoelverhoging van zakenbank Morgan Stanley, van €105 naar €112. Het concern biedt een duidelijkere route naar herstel dan het merendeel van zijn branchegenoten, omdat het structureel extra kan besparen, meent de analist die Akzo als ’top pick’ heeft staan bij een overwogen-advies.

Staalmaker ArcelorMittal pakte nog eens 2,9% koerswinst. Biotechbedrijf Galapagos herstelde met 1,9% iets van de tik van dinsdag. Zwaargewichten Shell (+2,1%) en Unilever (+1,7%) gaven steun aan de goede sfeer.

Aandeel ING (+1,6%) werd veruit het meest verhandeld. De bank heeft in 2014 een geblokkeerde dollartransactie weten te omzeilen door een verwijzing naar een Russische bank achterwege te laten, aldus het FD op basis van uitgelekte documenten. ING spreekt van een ’administratieve fout’, die hersteld is. Zakenbank Kepler Chevreux noemde dat verweer overtuigend, het verwachtte koersherstel en behield het koopadvies op ING bij een koersdoel van €10,60. Van Zeijl noemt het opmerkelijk dat ING ondanks het aanhoudende slechte nieuws deze week weer boven komt drijven.

Andere financiële instellingen lagen er ook aardig bij. ABN kreeg er 1,5% bij. Aegon dikte 1,6% aan.

Onderin de AEX stond alleen Internatio-Müller Chemical Distribution (IMCD) op 1,6% koersverlies. Volgens Van Zeijl behoort het onder de radar van veel beleggers liggende IMCD dit jaar tot de best presterende fondsen, waardoor winstnemingen bij het aandeel niet zo vreemd is.

Air France KLM leeft op

Bij de middelgrote fondsen pakte Air France KLM 2,6% koerswinst, na het nieuws dat de luchtvaartmaatschappij meer vluchten zal uitstellen en wellicht donderdag een extra kapitaalinjectie wordt toegezegd.

Bekijk ook: Air France KLM terug in routes door corona

Fitnessketen Basic-Fit bewoog 3,4% opwaarts net als Pharming.

Liquiditeitsverschaffer Flow Traders stond hier onderaan de ladder op 1,8% verlies. De afgenomen turbulentie op de aandelenmarkten speelde daar een rol bij.

Het aandeel Avantium steeg 3,1%. Het bedrijf sloot een deal met houtmodificatiebedrijf Kebony, waarbij laatstgenoemde bepaalde technologieën van het speciaalchemiebedrijf mag gebruiken.

Iedere ochtend meer relevant financieel nieuws gratis in je mail? Meld je hier aan voor de DFT Nieuwsbrief.