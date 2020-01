’Intel bezorgt beurzen VS hogere opening’

Nieuwe maatregelen van de Chinese regering naar aanleiding van het coronavirus zorgen voor de terugkeer van kalmte op de beursvloeren. Reisbureaus in het land mogen van de overheid per direct geen binnen- of buitenlandse reispakketten meer verkopen. Veel Chinezen die op het laatste moment een reis wilden boeken voor de Chinese nieuwjaarsvakantie, kunnen dat dus niet meer doen.

Luchtvaartmaatschappijen als Southwest Airlines en American Airlines kunnen door het reisverbod in beweging komen. Chinese toeristen vormen voor de VS de grootste groep buitenlandse toeristen in de wereld.

Fastfoodketen McDonald’s staat eveneens in de schijnwerpers vanwege de situatie in China. Het concern besloot om verschillende restaurants in vijf Chinese steden te sluiten in de provincie Hubei.

Intel

Bedrijven in de chipsector als Nvidia, Micron Technology en Advanced Micro Devices staan voor een hogere opening. De aanleiding is dat branchegenoot Intel zijn beste slotkwartaal ooit neerzette. De chipmaker profiteerde van een toenemende vraag naar chips voor datacenters. Het aandeel van Intel staat in de voorbeurshandel fors hoger.

American Express

Creditcardverstrekker American Express voerde daarnaast zijn opbrengsten op maar zag zijn nettowinst dalen. De kosten gingen omhoog omdat het concern veel douceurtjes aan zijn klanten bood.

Verder kijkt Wall Street nog uit naar nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in de industrie van het Britse onderzoeksbureau Markit.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,1 procent lager op 29.160,09 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,1 procent bij tot 3325,54 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 9402,48 punten.