Intel blinkt uit op hogere beurzen VS

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten begonnen aan de laatste handelsdag van de week. Beleggers schudden de vrees over het coronavirus van zich af nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had verklaard dat het nog te vroeg was om een internationale noodsituatie uit te roepen. Daarnaast krijgt het sentiment op Wall Street enige steun van beter dan verwachte resultaten van chipmaker Intel.