Wall Street lager door zorgen over virus

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag in het rood. De openingswinsten gingen in rook op na het nieuws dat een tweede geval van het besmettelijke coronavirus in de Verenigde Staten is vastgesteld. Eerder was er juist nog optimisme op Wall Street dankzij maatregelen van de Chinese overheid om verspreiding van het virus in te dammen. Beleggers hadden verder onder meer aandacht voor chipgigant Intel die met resultaten kwam.