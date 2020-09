Krachtig herstel op Wall Street

De Dow Jones-index eindigde 0,5% hoger. Techbeurs Nasdaq steeg 1,7%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 1,1%.

De getuigenissen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell en minister Steven Mnuchin (Financiën) zorgden voor weinig beroering op Wall Street. Powell meldde in een vooraf gepubliceerde verklaring dat het pad naar economisch herstel van de coronacrisis lang en erg onzeker is. Mnuchin zei dat hij groot voorstander was van verlenging van Amerikaanse noodsteun aan kleinere bedrijven voor de doorbetaling van lonen, maar dat dit afhangt van besluitvorming in het Congres. Democratische en Republikeinse volksvertegenwoordigers slagen er al maanden niet in om een akkoord te sluiten over hernieuwde coronasteun.

Bij de bedrijven was er aandacht voor kledingfabrikant Ralph Lauren. Het modebedrijf is volgens persbureau Bloomberg van plan ongeveer 3700 arbeidsplaatsen te schrappen, omdat het modemerk hard is geraakt door de coronacrisis en meer wil inzetten op online verkoop. Het aandeel steeg 5,5%.

Tesla ging 5,6% achteruit. De maker van elektrische auto’s houdt dinsdag zijn zogenoemde Battery Day. Mogelijk wordt nieuwe eigen accutechnologie voor de elektrische auto’s van Tesla gepresenteerd. Topman Elon Musk waarschuwde wel op Twitter dat hoge productieniveaus van eigen accu’s pas in 2022 haalbaar kunnen zijn.

De maker van elektrische voertuigen Nikola (+3,4%) was in herstel na het verlies van 19% op maandag. Deutsche Bank heeft het koersdoel voor het aandeel Nikola scherp verlaagd. Beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon recent een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrij. Oprichter Trevor Milton is teruggetreden als voorzitter bij Nikola.

Het Russische technologieconcern Yandex, met beursnotering in New York, maakte een koerssprong van 11,8%. Het bedrijf bevestigde in gesprek te zijn over de overname van Tinkoff Group, dat de grootste digitale bank van Rusland bezit.

Chipproducent Intel (+0,5%) heeft van de Amerikaanse overheid toestemming gekregen om met de Chinese techreus Huawei te handelen. Volgens het Chinese bedrijf gaat het om de levering van bepaalde producten door Intel. Door nieuwe regels geldt per 15 september een verbod op leveringen van materiaal of diensten aan Huawei. Bedrijven uit de VS moeten eerst een vergunning aanvragen om hun waar te verkopen aan het techbedrijf. Deze vergunningen zijn moeilijk te verkrijgen.