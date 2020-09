Tesla achteruit op hogere Nasdaq

Maandag meldde Powell in een vooraf gepubliceerde verklaring dat het pad naar economisch herstel van de coronacrisis lang en erg onzeker is. Er zijn wel veel economische indicatoren die wijzen op verbetering, maar de werkgelegenheid en de economische activiteit in de Verenigde Staten liggen nog altijd behoorlijk onder het niveau van voor de crisis, aldus de Amerikaanse centrale bankier. De Fed zal volgens hem alles blijven doen om het herstel van ’s werelds grootste economie te ondersteunen.

Vlak na opening stond de Dow Jones-index 0,1% hoger. Techbeurs Nasdaq steeg 0,8%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 0,5%.

Tesla ging 4% achteruit. De maker van elektrische auto’s houdt dinsdag zijn zogenoemde Battery Day. Mogelijk wordt nieuwe eigen batterij-technologie voor de elektrische auto’s van Tesla gepresenteerd. Topman Elon Musk waarschuwde wel op Twitter dat hoge productieniveaus van eigen batterijen pas in 2022 haalbaar kunnen zijn.

De maker van elektrische voertuigen Nikola (-0,9%) daalde verder, na het verlies van 19% op maandag. Deutsche Bank heeft het koersdoel voor het aandeel Nikola scherp verlaagd. Beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon recent een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrij. Oprichter Trevor Milton is teruggetreden als voorzitter bij Nikola.

Chipproducent Intel (+0,5%) heeft van de Amerikaanse overheid toestemming gekregen om met de Chinese techreus Huawei te handelen. Volgens het Chinese bedrijf gaat het om de levering van bepaalde producten door Intel. Door nieuwe regels geldt per 15 september een verbod op leveringen van materiaal of diensten aan Huawei. Bedrijven uit de VS moeten eerst een vergunning aanvragen om hun waar te verkopen aan het techbedrijf. Deze vergunningen zijn moeilijk te verkrijgen.