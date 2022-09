Premium Financieel

Kaag kocht aandelen Air France KLM met krimp op tafel: ’Onnavolgbaar’

Vakbonden bij KLM verbazen zich over de stap van het kabinet om aandelen Air France KLM te kopen, terwijl er al een scenario voor krimp van Schiphol op tafel lag in Den Haag. In mei gaf minister Kaag (Financiën) € 220 miljoen aan belastinggeld uit aan nieuwe aandelen Air France KLM.