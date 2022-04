Turkse ondernemers: Erdogan pakt inflatie niet adequaat aan

Volgens voorzitter Orhan Turan had die tactiek in de jaren 90 wel gewerkt, maar is de wereld veranderd. De zwakkere lira werkt de inflatie juist in de hand, aldus Turan. Dat komt omdat Turkije veel spullen importeert.

De Turkse inflatie lag in maart boven de 60 procent. Desondanks heeft de Turkse centrale bank de rente al maanden niet verhoogd, wat de conventionele aanpak van inflatie is. Eind vorig jaar verlaagde de centrale bank de rente zelfs, ondanks dat die toen al aan het stijgen was.

„Turkije pakt de inflatie niet adequaat aan, zet niet het juiste monetaire beleid in en neemt niet de structurele stappen die nodig zijn in bijvoorbeeld de landbouw”, was Turan uitgesproken. „Zo kunnen we onze economie niet wapenen tegen mondiale schokken.”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan meent dat een hoge rente juist voor hoge inflatie zorgt. De afgelopen jaren heeft hij herhaaldelijk ingegrepen bij de centrale bank als beleidsmakers zich niets van zijn mening aantrokken. Kritiek op het beleid komt er maar mondjesmaat, onder meer omdat de president critici stevig aanpakt.