Euro stijgt naar hoogste punt in bijna een jaar

De euro steeg maandagochtend tot ruim boven de 1,09 dollar. Verschillende kopstukken van de Europese Centrale Bank (ECB), onder wie president Christine Lagarde en bestuurslid Klaas Knot, hebben de afgelopen dagen aangegeven dat de rente de komende maanden verder wordt opgeschroefd om de hoge inflatie te beteugelen.

Zo verklaarde Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), in het tv-programma WNL Op Zondag nog dat de ECB de rente bij de vergaderingen in februari en maart beide keren met een half procentpunt zal verhogen. Ook na maart zal de rente volgens Knot verder worden opgeschroefd. Door lenen duurder te maken probeert de ECB de vraag in de economie af te remmen en dat zou de inflatie in de eurozone moeten beteugelen.

Bekijk ook: Baas DNB Klaas Knot waarschuwt voor optimisme over daling gasprijs

Dieptepunt

Voor de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 stond de euro nog op ruim 1,14 dollar. Daarna zakte de munt gestaag in waarde. In juli vorig jaar was de euro voor het eerst in twintig jaar minder waard dan de dollar. Dat kwam vooral door de vrees voor een recessie in het eurogebied en door de hogere rentestanden in de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve in 2022 eerder was begonnen met renteverhogingen dan de ECB. De dollar werd daardoor aantrekkelijker en steeg in waarde. Eind september bereikte de euro een dieptepunt op ongeveer 0,95 dollar.

Inmiddels is de vrees voor een hevige recessie in de eurozone afgenomen en wordt hooguit gerekend op een milde economische neergang. Ook wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente de komende tijd minder agressief zal gaan verhogen, waardoor de dollar onder druk staat.