Claims van fiscus tegen accountants

De Belastingdienst zou Deloitte en EY voor 25 miljoen euro aansprakelijk hebben gesteld, omdat zij een fiscale constructie bedachten om rijken een superjacht te laten aanschaffen met een korting van honderdduizenden euro’s.

Door hun luxejachten niet op eigen naam te zetten, maar die onder te brengen bij een bedrijfje dat gevestigd is in een belastingparadijs en het vervolgens terug te huren, omzeilden zij 19% btw bij de aanschaf van het schip. Op een aanschafprijs van gemiddeld tien miljoen euro per schip, scheelt dat een fors. De Nederlandse fiscus kon naar dat geld fluiten.