Geduld kabinet met KLM en piloten is op

Piloten hebben slechts voor anderhalf jaar loonafspraken gemaakt en ander personeel voor tweeënhalf jaar. Minister Hoekstra vindt dat niet voldoende.

Den Haag - De frustratie in het kabinet over het te beperkte loonoffer van KLM-personeel is zo hoog opgelopen, dat de miljardensteun voor de luchtvaartmaatschappij op het spel staat. Het geduld met KLM, de vakbonden en de piloten is op, melden bronnen rond het kabinet.