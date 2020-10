AEX zet opmars weer in gang; mooie rit TomTom

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,2% hoger op 574,01. De MidKap ging 0,3% vooruit tot 850,16 punten.

Grote beurzen elders in Europa lieten ook kleine plussen zien.

Het stilleggen van het onderzoek naar een mogelijk vaccin tegen het coronavirus door farmaceut Johnson & Johnson en het opschorten van de studie naar een behandeling van het virus door Eli Lilly zorgen voor enige terughoudendheid op de beursvloeren.

Aan het Brexit-front voeren de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag topoverleg over de moeizame onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Donderdag komen de regeringsleiders en staatshoofden van de EU bijeen om zich onder andere over de brexit te buigen.

Op Wall Street doen vanmiddag een aantal grootbanken de boeken open. Bank of America en Wells Fargo geven inzage over de resultaten in het derde kwartaal.

AEX omlaag na cijfers

In de AEX werd ASML door beleggers 1% lager gezet ondanks dat de chipmachinefabrikant de omzet en winst in het derde kwartaal verder wist op te schroeven. KBC benadrukte in een reactie op de cijfers dat de prognoses van het bedrijf voor volgend jaar enigszins achterblijven bij de verwachtingen. Branchegenoot ASMI leverde 0,1% in.

Aegon zette de neergang voort. De verzekeraar viel nog eens 0,6% terug.

Koploper Just Eat Takeaway koerste 5,5% hoger. De maaltijdbestelbedrijf profiteerde van de coronapandemie doordat meer mensen eten thuis laten bezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen. Morgan Stanley wees vooral op de versnelde groei op de Britse markt als een positieve trigger.

Banken veerden op na de verkoopdruk van een dag eerder. ING dikte 1,7% aan, terwijl ABN 2,2% hoger werd verhandeld.

In de Midkap sprinte Basic-Fit 2,2% vooruit vanwege de opluchting dat de aangescherpte coronarestricties minder zwaar uitvallen voor de sportscholen dan gevreesd. Corbion kreeg er 1% nadat KBC het koersdoel voor het voedingsbedrijf heeft verhoogd.

AScX-fonds TomTom schoot 6% omhoog. De navigatieproducnt blijft optimistisch ondanks de impact van de coronacrisis. De navigatiedienstverlener leed afgelopen kwartaal een verlies van 67 miljoen euro. De omzet kwam uit op 147,9 miljoen euro, een vijfde meer dan het vorige kwartaal.