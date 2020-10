ASML zet AEX lager; Just Eat Takeaway in trek

De AEX-index daalde rond kwart over negen 0,4% naar 570,30 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 846,99 punten

Het stilleggen van het onderzoek naar een mogelijk vaccin tegen het coronavirus door farmaceut Johnson & Johnson en het opschorten van de studie naar een behandeling van het virus door Eli Lilly zorgen voor terughoudendheid op de beursvloeren.

Aan het brexit-front voeren de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag topoverleg over de moeizame onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Donderdag komen de regeringsleiders en staatshoofden van de EU bijeen om zich onder andere over de brexit te buigen.

In de AEX werd ASML door beleggers 1% lager gezet ondanks dat de chipmachinefabrikant de omzet en winst in het derde kwartaal verder wist op te schroeven. Branchegenoot ASMI leverde 2,4% in.

Just Eat Takeaway koerste 2,9% hoger. De maaltijdbestelbedrijf profiteerde van de coronapandemie omdat meer mensen eten thuis laten bezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen.

AScX-fonds TomTom werd 0,3% meer waard. De navigatieproducnt blijft optimistisch ondanks de impact van de coronacrisis. De navigatiedienstverlener leed afgelopen kwartaal een verlies van 67 miljoen euro. De omzet kwam uit op 147,9 miljoen euro, een vijfde meer dan het vorige kwartaal.