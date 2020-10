Bittere daling Heineken op vlakke AEX

Rond 14.50 uur stond de AEX-index 0,1% lager op 571,8 punten. De AMX ging 0,2% vooruit naar 849,3 punten. De koersenborden in Londen (-0,3%), Parijs (-0,2%) en Frankfurt (-0,1%) kleurden rood.

„Met de nieuwe coronagolf hebben beleggers een voorkeur voor bedrijven die er nauwelijks last hebben of er zelfs van profiteren. Van dat laatste is Just Eat Takeaway vandaag een goed voorbeeld”, zei vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING). „Dit is een trend die we de komende dagen en weken vaker zullen zien.”

Het stilleggen van het onderzoek naar een mogelijk vaccin tegen het coronavirus door farmaceut Johnson & Johnson en het opschorten van de studie naar een behandeling van het virus door Eli Lilly zorgden wel voor enige terughoudendheid op de beursvloeren.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting vlak tot licht hoger. Op Wall Street deden vanmiddag Bank of America, Goldman Sachs en Wells Fargo de boeken open.

ASML omlaag na cijfers

In de AEX werd ASML door beleggers 0,5% lager gezet ondanks dat de chipmachinefabrikant de omzet en winst in het derde kwartaal verder wist op te schroeven. „De cijfers van ASML zagen er niet verkeerd uit. Maar de koers was de afgelopen tijd al flink opgelopen”, constateerde ING-strateeg Wiersma. Branchegenoot ASMI leverde 0,1% in.

Heineken was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen met een min van 1,7%. De strengere maatregelen vanwege de tweede coronagolf zetten de koers van de bierbrouwer onder druk. De verzekeraars ASR (-1,5%) en Aegon (-1,3%) gingen eveneens achteruit.

Koploper Just Eat Takeaway koerste 5,1% hoger. Het maaltijdenbestelbedrijf profiteerde van de coronapandemie doordat meer mensen eten thuis laten bezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen.

Staalfabrikant ArcelorMittal mocht 2,3% bijschrijven. Bankconcern ABN Amro (+2%) en techinvesteerder Prosus (+1,1%) lagen er eveneens opgewekt bij.

In de AMX sprintte Basic-Fit 2,4% vooruit vanwege de opluchting dat de aangescherpte coronarestricties minder zwaar uitvallen voor de sportscholen dan gevreesd. Handelshuis Flow Traders (+2,7%) was de grootste stijger bij de middelgrote fondsen.

Eurocommercial was de grootste daler in de AMX. Het vastgoedfonds zakte 2,5%.

Smallcapfonds TomTom zakte 0,4% weg na een aanvankelijke koerssprong van ruim 8%. De navigatieproducent bleef optimistisch ondanks de impact van de coronacrisis. De navigatiedienstverlener leed afgelopen kwartaal een verlies van €67 miljoen. De omzet kwam uit op €148 miljoen, een vijfde meer dan het vorige kwartaal.