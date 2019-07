Opeens wordt Italiaanse staatsschuld gesmuld

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken slikt lager begrotingstekort, staatsobligaties uit Rome opeens gesmuld op de financiële markten. Ⓒ FOTO EPA

De rente op tweejarige Italiaanse staatsschuld is onder nul procent gezakt. De staatsobligaties zijn gewild nadat Rome heeft besloten zijn begrotingstekort toch onder 3% te brengen. Daarmee lijkt een harde confrontatie met Brussel over de hoogste schuld in Europa van de baan.