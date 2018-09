OESO ziet economische groei afzwakken

De OESO voorziet onder de rijkste landen vooral een zwakkere groei in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, waar de groei momenteel wel relatief hoog is. Voor Duitsland en de eurozone als geheel zijn de vooruitzichten redelijk stabiel. Voor Frankrijk en Italië wordt verdere verbetering voorspeld.

In navolging van het IMF eerder deze week ziet de OESO de grootste problemen in opkomende landen. In China neemt de groei verder af, terwijl de ontwikkelingen in Brazilië en Rusland matig blijven. De denktank voorziet wel sterkere groei in India.