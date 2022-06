Tweedehands verkoop populair in Nederland

Daarnaast geeft meer dan de helft van de kopers van tweedehands spullen het tegengaan van overconsumptie en het verminderen van afval als voorname reden om in het tweedehands circuit te snuffelen. Vinted en Facebook zijn daarbij de meest gebruikte online tweedehands kanalen, gevolgd door Marktplaats. Gemiddeld wordt er maximaal €50 per aankoop uitgegeven. De tweedehands spullen worden net zo lief online als in echte winkels gekocht.

Voorjaarsschoonmaak

Wel driekwart van de Nederlanders ruimt met de voorjaarsschoonmaak de kasten op. De spullen gaan in de meeste gevallen gratis naar familie of verenigingen, maar een derde van de bevolking verkoopt het graag door, komt uit onderzoek van pakketservice Mondial Relay. Zij wilden weten hoe particulieren de pakketten wilden ontvangen: aan huis of op het werk (57%), via een afhaalpunt (32%) of via de zogeheten locker (11%), die het minst favoriet is.