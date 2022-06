Deur open om alle zelfstandigen aan vangnet te helpen

Premium Ondernemen

Voor ondernemer is er meer dan alleen de bank: ’Er is geld in overvloed’

Mkb-ondernemers klagen steen en been dat ze geen financiering kunnen krijgen. Er gaan zelfs stemmen op voor een speciale mkb-bank. Maar is dit wel nodig? Want hoewel de grootbanken steeds vaker de hand op de knip houden bij kleine financieringsaanvragen, groeit het aantal alternatieve financiers. „E...