Hij klopt, hij veegt en hij zuigt

Men zou “liever willen doorgaan met de bestaande accountant” omdat “die in de afgelopen tien jaar van mening was dat de bestaande holding, [waarin de goodwill van de partners verborgen zat], niet met de rest van de Deloitte onderneming geconsolideerd (samengevoegd) hoefde te worden.” Ik begrijp dat wel. De hoeveelheid korte en direct opeisbare schuld van de partners die nodig zijn voor de financiering van de “goodwill” van Deloitte, een mooi ander woord voor “ gebakken lucht”, zou namelijk mogelijk tot een ernstige verstoring kunnen leiden van het solvabiliteitsplaatje van de totale onderneming, ja mogelijk zelfs aanleiding kunnen vormen om nadere invulling te moeten geven aan de continuïteitsparagraaf.

Om de balans wel kloppend te maken zeiden twee Engelse komieken over de verschillende accoun­tantsaffaires al : “ on the left side was nothing right and on the right side was nothing left.”

Vegen

Het was natuurlijk wel een manier om de eigen straat proberen schoon te vegen. Verstandig was het echter niet. De commentaren in de vakpers van de accountants logen er dan ook niet om. Van “het is met zo’n stap niet meer mogelijk om de tandpasta terug in de tube te duwen” tot “wie luistert er nu nog naar zijn accountant”, of “ het komt ons niet uit dus doen we het nu maar even niet”.

Een veelvoud aan meningen, maar allemaal met dezelfde teneur dat wederom het accountantsberoep in zijn hemd staat. Eigenlijk nog het laatste zichtbare stukje van de “ kleren van de keizer” . Hoeveel verdere afgang is er nog voor deze ooit eens geres­pecteerde beroepsgroep? Tot ook “de laatste veer gevallen is?” (bron Wim Sonne­veld). Vast staat, dat slechts in 2 (zegge twee stuks) van de 60 door de OK-Score gede­tec­teerde Busi­ness Failures, vastgelegd in een publiek toegankelijke data base, de accoun­tant voor­tijdig een publieke waarschuwing in de jaarstukken had vastgelegd.

In de 58 andere gevallen dus niet. Dat roept dan de volgende vraag op: wist de accountant in die 58 gevallen niets? Alsdan kan een rechter oordelen dat hij volgens de wet toch wellicht aansprakelijk zou kunnen zijn; immer hij heeft (bij moeilijke omstandigheden) nagelaten experts in te huren. Zijn rol als hoeder voor het publiek werd verzaakt. Op de vraag indien de accountant het wél wist, zal ik hier geen uitspraak doen. Een ieder, inclusief het OM kan dit verder zelf invullen. Overigens haal ik hier Professor Breesch (Universiteit van Brussel) aan, die in een van haar essays aantoonde, dat accountants in 75% van de gevallen een faillissement NIET zien aankomen.

Zuigen

Om de trias van de bijzondere stofzuiger vol te maken. Vorig jaar zei Floris Deckers bij het gedwongen vertrek van hun voorzitter na schending van de regels het volgende: 'Naar aanleiding van die affaire is de samenstelling van de raad van commissarissen veranderd. Deze kwestie zegt niets over integriteit, maar wel over menselijk falen. Shit happens. Wat mij interesseert, is hoe het kan dat zo'n organisatie zo anders reageert dan ik vind dat ze zou moeten. Ik lees al die rapporten en zie hoe iedereen het proces in wordt gezogen. Langzaam zie je het dossier de helling af schuiven. De commissarissen waren op de hoogte en hadden moeten ingrijpen. Als de zaak dan ploft en naar buiten komt, zijn die partners, het bestuur, niet in staat een oplossing te vinden die in het normale bedrijfs­leven heel gewoon zou zijn: bij een normaal bedrijf kan het niet anders dan dat zo'n man eruit moet. Hij heeft te veel schade aangericht.

Alles overziende denk ik althans dat tenminste één van de nieuwe wetgevingen van de Eurozone voor accountants op zijn plaats is. De verlaging van de wattage van de stofzuiger. Waar zo’n Commissie al niet goed voor kan zijn.

Willem D. Okkerse MBA is uitvinder van de OK-Score en CEO van het OK-Score Institute in Antwerpen en Rotterdam. Hij is tevens lid van de Raad van Bestuur van het European Rating House in Brussel. Hij doceerde portmanagement de Universiteiten van Delft, rating-technieken aan de Universiteit van Leuven en Inkoop en Logistiek aan de Hogeschool van Arnhem. Tenslotte fungeerde hij als lid van de Adviesraad Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.