Koersdoel Altice omhoog bij Goldman

Goldman is beter te spreken over de omstandigheden voor de onderneming in Frankrijk. De kenners spreken van geruststellende berichten vanuit het bestuur van Altice, en wijzen op mogelijke extra uitkeringen aan aandeelhouders die het aandeel nog een verder zetje kunnen geven. "Er is een toenemende kans op aandeleninkopen", zo merken ze op. Ook is Goldman Sachs gerustgesteld over de verkoop van het belang van Altice in zijn Portugese glasvezelactiviteiten.

Het aandeel Altice stond omstreeks 09.55 uur 3,2 procent hoger op 4,30 euro. Daarmee was het de grootste stijger bij de middelgrote fondsen.