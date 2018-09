COLUMN Jerry Helmers: Ik ben geweldig

Als u nu uw wenkbrauwen diep fronst op basis van de eerste regeltjes hierboven, dan begrijp ik dat eigenlijk wel. In ons land is het immers not done om jezelf geweldig te vinden. Doe maar gewoon hè… dan doe je al gek genoeg….! En daarom moet ik u op z’n minst uitleggen waarom ik zo ont-zet-tend ge-wel-dig ben en waarom ik dat hier publiekelijk ventileer. Maar ook verklaar ik tegelijkertijd het verband tussen het begrip ‘geweldig mens’ enerzijds en ‘succesvol ondernemer’ anderzijds.

Daar komt ie…

Goedkope lunch Vlak voor de zomer lunchte ik met twee collega-ondernemers. Gewoon wat bijkletsen. Ik trakteerde. Leuk. De volgende dag kwam ik er achter dat ik te weinig had afgerekend. Ik las in mijn bankier-appje dat ik € 3,35 had gepind in plaats van (wat op de rekening stond) een bedrag van € 33,50. Oei. De ober had bij het pinnen de komma verkeerd ingevoerd en zichzelf een financieel nadeel gegeven. En mij dus een flink voordeel. En, een goedkope lunch.

Ik twijfelde. Zou ik teruggaan naar de lunchroom? Ik discussieerde met mezelf. Enerzijds moet zo’n ober natuurlijk goed opletten. Pech gehad voor hem en z’n baas dat hij het verkeerde bedrag intoetste. Anderzijds zou het gewoon ‘goed en fatsoenlijk’ zijn als ik het gemiste bedrag alsnog zou bijbetalen?

Ik koos voor de tweede optie. Bijbetalen dus. De reden? Ik geloof in iets van karma. Als ik het niet zou doen, dan zou ik geheid veroordeeld worden voor een lekke band op een ongelooflijk onhandig moment. Als straf.

Blije uitbater Toen ik de volgende dag andermaal in de lunchroom was, trof ik vanzelfsprekend een blije uitbater. “Wow! Er bestaan dus toch nog eerlijke mensen! En ja, stom van ons dat wij het bedrag niet goed hebben ingevoerd,” zei hij waarna hij me nog een kopje koffie van de zaak aanbood. Ik gniffelde. (Want, uiteindelijk had ik ook niet opgelet tijdens het pinnen!). Een dame achter mij gaf me een compliment. “Fantastisch meneer, dat u hier terugkomt om te betalen. Was iedereen maar zo eerlijk op deze wereld.”

Het gebeuren gaf me een goed gevoel. Ik raakte bovendien prettig in gesprek met de dame. Ze bleek advocate te zijn. Samen met haar nog een kopje koffie gedronken. Aan het eind van het vrolijke gebabbel natuurlijk visitekaartjes uitgewisseld en elkaar een ‘tot ziens’ gewenst.

Twee dode paarden? Toen ik in de auto zat, uiterst tevreden over mezelf en mijn fatsoenlijke gedrag, checkte ik op mijn Smartphone mijn e-mail. En wat zag ik daar tot mijn blijdschap? Twee offertes waarvan ik al lang had gedacht, dat het niet meer zou lukken, ontving ik voor akkoord. U kent het wel. Je offreert en na een paar maanden heb je het idee dat je alleen maar aan een dood paard trekt (of beter gezegd: twee dode paarden). Wow. Twee mooie opdrachten binnengehaald dus! Hoe is het mogelijk? Zou karma toch bestaan? Net een goede daad verricht en meteen word ik beloond!

Die vriendelijke advocate sprak ik een aantal weken later weer. Althans, ze belde me. Ze had mijn website bekeken, me opgezocht op LinkedIn en ik zou wel wat voor haar kunnen betekenen op het gebied van communicatie en marketing. En jawel. U raadt het al. Afgelopen week is mijn offerte goedgekeurd.

Ook karma?

Ik denk het wel. Want, deze dame zou ik nooit ontmoet hebben als ik niet was teruggegaan naar de lunchroom om mijn financiële en morele schuld af te lossen. Mijn goede gedrag werd andermaal beloond.

Geluk?Als ik dit verhaal op feestjes en partijen vertel, dan is het enige wat ik hoor. “Wat een toeval.” En: “Wat een geluk.” Ik ben het daar echter niet mee eens. Want, ondernemers hebben nooit geluk. Zij creëren altijd kansen. En daar handelen ze naar. Toeval bestaat namelijk niet.

Juist ja: wie goed doet, ontmoet. Ik kan het iedere ondernemer aanbevelen.

P.S. Dit verhaal is waar gebeurd!