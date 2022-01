Premium Het beste van De Telegraaf

Prijzen elpees door het dak; ’40 euro voor Adele of War On Drugs? Belachelijk’

Door Rob Cobben Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Elpeeprijzen die de pan uitrijzen en wachttijden voor nieuwe persingen die enorm oplopen. Wat is er toch aan de hand met de vinylplaat? „€40 Voor de nieuwe Adele of The War on Drugs? Dat is toch niet meer normaal!”