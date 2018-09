Nikkei hoger na besluit Bank of Japan

De Nikkei sloot 0,8 procent lager op 18.322,98 punten. Elders in het Verre Oosten gingen de beursgraadmeters ook omhoog. Vooral de oliegerelateerde bedrijven werden opgepikt dankzij de aantrekkende olieprijzen. De All Ordinaries in Sydney klom 0,6 procent. De Australische olieconcerns Woodside en Origin Energy stegen respectievelijk 6 en 9 procent.

De Kospi in Seoul won 0,8 procent. Samsung Electronics dikte 8,7 procent aan en koerste daarmee af op de grootste dagwinst in meer dan twee jaar. Het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern meldde dat de operationele winst in het afgelopen kwartaal met bijna 80 procent is gestegen. Dat was meer dan analisten hadden verwacht. In Hongkong steeg de Hang Seng-index 1,6 procent. De Chinese beurzen beginnen donderdag aan de verkorte handelsweek na een lange vakantieperiode in het land.