’Gepensioneerde met aflossingsvrije hypotheek zit klem’

Op dit moment is het vaak niet mogelijk voor deze groep gepensioneerden om hun aflossingsvrije hypotheek te verlengen. Aangescherpte voorwaarden zorgen dan namelijk voor fors hogere woonlasten, benadrukt Netspar. Bovendien worstelen zij na hun pensionering met een lager inkomen en beschikken zij over te weinig vermogen om hun restschuld af te betalen. Verhuizen naar een kleinere koopwoning of een sociale huurwoning is voor deze groep eveneens vaak geen optie.

Netspar vindt dat er een oplossing moet komen voor dit probleem, waarmee 23.000 tot 46.000 huishoudens worden geconfronteerd in de komende twintig jaar. „Wanneer zij bijvoorbeeld hun aflossingsvrije hypotheek geheel of gedeeltelijk mogen voortzetten, kunnen betalingsproblemen voorkomen worden”, stelt de pensioendenktank.