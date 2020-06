Column: professionele gokkers nemen de beurs over

Tijdens de campinghausse van 1997 gaven particuliere beleggers massaal kooporders door vanaf hun vakantieadres. Ⓒ Archief

In de zomer van 1997 hadden we de campinghausse. De oudere lezer weet het waarschijnlijk nog wel: met onze net nieuwe mobiele telefoons gaven we vanaf ons vakantieadres paniekorders door aan de beurs. Nu zijn het gloednieuwe daghandelaren in de Verenigde Staten die onder leiding van Dave Portnoy, eigenaar van gokwebsite Barstoolsports.com, professionele beleggers tot wanhoop drijven. Ook dit loopt verkeerd af, maar wanneer?