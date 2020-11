Valutafonds TCX haalt €200 miljoen op

Dat meldt het Amsterdamse bedrijf. Hiermee bezit het €1,25 miljard aan kapitaal, volgens directeur Ruurd Brouwer een toename met 65%.

The Currency Exchange (TCX) is in 2007 opgericht om investeringen van bedrijven in zogeheten frontier-markten te helpen begeleiden en in die markten vooral het risico van wisselkoerstransacties in lokale munten af te dekken. Veel commerciële partijen wagen zich niet aan de meer exotische valuta.

Daarbij treedt TCX altijd op als partij die het risico overneemt, en vervolgens die positie in de valutamarkt aanhoudt en weer verkoopt aan beleggers. Door een deel van zijn posities aan particuliere investeerders te verkopen, ontstaan ruimere markten gecreëerd en krijgen deze landen toegang tot de internationale kapitaalmarkten.

Dankzij de €1,25 miljard is het fonds in staat om voor €30 miljard aan lokale investeringen te begeleiden.

In 2019 boekte het een record op die activiteiten, met voor $4,5 miljard aan derivatenposities, toen 9% toename tegenover 2018.

„De investering is een reactie van onze investeerders om de nadelige gevolgen van de pandemie tegen te gaan. Vooral de armste landen die geen reserves en adequate gezondheidszorgstelsels hebben, zijn kwetsbaar voor deze externe schok”, aldus Brouwer.

Eind 2018 stak de Duitse overheid €25 miljoen in TCX, dat valutarisico’s afdekt voor exotische munten. Dit jaar boekte het fonds in het voorjaar een recordverlies door de coronacrisis, de rest van 2020 zou ’uitdagend’ worden, meldde TCX.

„Maar daar zijn we voor”, stelde Brouwer toen, „verliezen overdragen van kwetsbare kredietnemers in opkomende markten en frontier-marktens, vooral tijdens volatiele periodes zoals nu.”

’Meer stabiliteit bieden’

Door valutadevaluaties lopen huishoudens, ondernemingen en lokale instellingen die in vreemde valuta hebben geleend het risico om met verlies achter te blijven.

TCX biedt dan de mogelijkheid om in plaats daarvan te lenen in lokale valuta. Brouwer: „Daarmee wordt de financiële veerkracht vergroot en wordt de stabiliteit gecreëerd die nodig is om de negatieve gevolgen van deze en toekomstige crises te verminderen.”

Sinds zijn oprichting heeft het Amsterdamse fonds afdekking geboden voor $8,5 miljard in meer dan 3500 transacties.

Momenteel heeft het voor ruim $5 miljard transacties uitstaan in 60 valuta van opkomende markten.