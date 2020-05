Winnares survivalshow verslaat ook de fiscus

De drie winnende dames. Ⓒ Screenshot RTL XL.

Amsterdam - Zes mannen en zes vrouwen brachten drie weken door in de onherbergzame jungle van Nicaragua voor het RTL-programma SOS: Survival of the sexes. Drie vrouwen mochten uiteindelijk een prijzenpot van €80.000 verdelen. Een van hen heeft nu een rechtszaak tegen de Belastingdienst gewonnen, die loonbelasting op de prijs inhield.