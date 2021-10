Supermarkten bieden personeel 9% extra, bonden ’teleurgesteld’

„We zijn uitonderhandeld. Werkgevers blijven erbij dat ze de zondagstoeslag willen halveren”, zegt FNV-bestuurder Özcan Colak. De bond noemt het een ’halfzacht’ eindbod, maar gaat het wel voorleggen aan de leden.

„We hebben niet het maximale kunnen behalen”, zegt CNV-onderhandelaar Jacqueline Twerda. „Het voorstel is niet waarop wij hadden ingezet. Werknemers hebben in het jaar 2020, waarbij zij nogal in de frontlinie stonden, niets ontvangen.”

Twistpunt

Belangrijk twistpunt is de zondagstoeslag. Werkgevers willen die versoberen en hebben een voorstel gedaan om een toeslag voor werken op zondag met de helft te verlagen. Het in stand houden van die toeslag is voor FNV zwaarwegend. „Het is voor veel werknemers, met name de mensen in de distributiecentra, een substantieel deel van hun maandelijkse inkomen. Zij hebben die toeslag keihard nodig om rond te komen.”

Om werknemers die nu al vaak op zondag werken tegemoet te komen is voorgesteld om de huidige toeslag voor die groep tot januari 2025 te behouden.

Achterban

Zowel FNV als CNV gaat het eindbod voorleggen aan de achterban. Als meer dan 50% tegen het eindbod stemt, zal de FNV de leden oproepen over te gaan tot acties. Als de leden wel instemmen, geldt de cao met inwerkende kracht per 1 juli 2020 voor de ongeveer 250.000 werknemers in de sector.