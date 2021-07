Mislukte software-update in ’telefoonboek van het internet’ legt halve web plat

Onder meer de websites van de Politie, Rabobank, ABN Amro, Ziggo, Albert Heijn, Funda, ING, de NS en PlayStation waren door de storing onbereikbaar. Bij de banken was ook mobiel bankieren onmogelijk. In de Verenigde Staten kampte onder andere Delta Air Lines met een storing.

De oorzaak van de storing ligt bij Akamai, een Amerikaans bedrijf met ook een vestiging in Amsterdam dat internetdiensten levert aan grote bedrijven. Die partij zegt dat de storing kwam door een mislukte software-update. Die veroorzaakte een bug in het DNS-systeem, een soort ’telefoonboek van het internet’, waardoor alle websites in dat telefoonboek onbereikbaar werden. Het Amerikaanse bedrijf benadrukt dat het dus niet om een cyberaanval ging, en zegt er alles aan te doen om herhaling te voorkomen.

„De dienst die Akamai aanbiedt is dat alles eigenlijk altijd online is, 24/7”, zegt beveiligingsonderzoeker Rickey Gevers. „Voor ons was de storing dus misschien van vrij korte duur, maar voor hen was dit heel erg lang.”

Banken

In 2018 kwam aan het licht dat Akamai onder meer alle grote drie Nederlandse banken als klant heeft. Dat zowel Akamai als die drie banken nu kampten met een storing, lijkt erop te wijzen dat er aan die situatie nog niets is veranderd. ABN Amro is in elk geval nog klant bij het Amerikaanse bedrijf.

„Akamai staat erom bekend dat ze niet down gaan, dus in dat opzicht was dit heel bijzonder”, meent Gevers. „Nu zie je ook hoeveel partijen afhankelijk zijn van één andere partij.”