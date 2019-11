Bruna ingelijfd door moeder AKO en Marskramer

Bruna heeft in Nederland 273 vestigingen, het merendeel is franchisewinkel. Op het hoofdkantoor werken zo'n 85 mensen. Door het samengaan krijgt de combinatie - straks verenigd in Audax Groep - een omzet van €350 miljoen en 1700 medewerkers en een retailnetwerk van zo'n 1.300 eigen winkels, franchisenemers en aangesloten ondernemers.

Beide partijen verwachten door schaalvoordelen en een grotere inkoopkracht sterker en efficiënter te kunnen werken.

De transactie kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden afgerond. Onder meer de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet nog groen licht geven. De partijen maken geen financiële details bekend.

Bruna sukkelt al jaren. In 2018 werd een verlies geleden van €2,2 miljoen op een omzet van €142 miljoen. Eigenaar Shared Stories Group, de voormalige uitgever VDK, stelde bij de overname in 2017 dat ze vertrouwen had dat de boehandels de weg weer vooruit zouden vinden.

Audax is als uitgever actief in de branche, en is eigenaar van de boekhandels van AKO. Maar daarnaast worstelt Audax zelf met de verlieslijdende huishoudketen Marskramer.

PostNL en ING verkochten in 2017 de kwakkelende Bruna-winkels, volgens goed ingevoerde bronnen, voor een appel en een ei aan VDK. ,,PostNL heeft er geen cent op verdiend'', zei een goed ingevoerde bron toen. Bruna was al jaren een bleeder voor de eigenaren PostNL en ING. Elk jaar moest er geld bij.