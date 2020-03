Kabinet: ook steun voor zzp’ers

Dat maakten ministers Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Economische Zaken maandagavond bekend na topoverleg met werkgevers en vakbeweging. „Deze week proberen we met een pakket aan maatregelen te komen om de ergste zorg weg te nemen”, aldus Koolmees. „Dat doen we omdat het ontzettend belangrijk is dat mensen hun baan behouden en hun inkomen behouden. Ook dat ondernemers en zzp’ers helderheid en duidelijkheid krijgen op korte termijn over hun inkomenspositie.”

De minister wilde niet garanderen dat er geen enkele baan verloren zou gaan of geen enkele ondernemer zou omvallen. „Zo absoluut kan ik het nooit garanderen”, zei hij. „Wat we wel aan het doen zijn als kabinet is tot het uiterste gaan om met een pakket aan maatregelen te komen die de nood lenigt. En die zekerheid biedt voor al die werknemers die nu onzeker thuis zitten. Die zekerheid moet er komen op korte termijn.”

Coronarisico

Zondag zaaide minister Wiebes twijfel over de maatregelen voor zzp’ers. Bij WNL op Zondag zei hij dat zzp’ers zelf voor het onzekere bestaan van ondernemer hebben gekozen. Nu sloeg hij een duidelijk andere toon aan: „Dit is een ander risico, het coronarisico. En daar moeten mensen niet de dupe van worden. Het gaat om banen, het gaat om inkomens, maar het gaat ook om allerlei soorten bedrijven, ook zzpérs. Dit is een bijzondere situatie, dit heeft niet meer te maken met ondernemersrisico.”

Werkgeversvoorman Hans de Boer denkt dat er meer nodig is dan de 90 miljard euro die het kabinet bereid is te steken in crisisbestrijding. „Er kan echt veel en veel meer dan 90 miljard worden losgemaakt om deze crisis te overbruggen. Er is geen land in Europa dat zo solvabel is en zulke diepe heeft als Nederland. Dat is geld van ons allemaal. Daar hebben we voor gespaard en hard voor gewerkt en dat moet nu worden ingezet.”