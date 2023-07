Premium Het beste van De Telegraaf

Consumentenbond: ’Bij Albert Heijn nog altijd fouten op de kassabon’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

’Fouten op de kassabon zijn bij Jumbo en Plus grotendeels verleden tijd.’ Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Fouten op de kassabon zijn bij Jumbo en Plus grotendeels verleden tijd, zegt de Consumentenbond. Daarentegen zouden prijzen bij de Albert Heijn ’nog vaak rammelen’, zo zou uit hetzelfde onderzoek komen. De grootgrutter herkent zich helemaal niet in dat beeld. „Het past absoluut niet in ons beleid.”